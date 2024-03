Nicolas Prattes interpreta Miguel em 'Fuzuê' - Reprodução da TV Globo

Publicado 06/03/2024 10:35

O ator Nicolas Prattes, conhecido por seus papeis marcantes na Globo, está dando um novo rumo à sua carreira. Após o término da novela "Fuzuê”, segundo o Jornal O Globo, o ator não renovou seu contrato fixo com a emissora. Assim, passará a trabalhar em regime de contrato por obra.

Considerado um dos galãs mais promissores da nova geração de atores, Prattes iniciou sua trajetória na Globo ainda em 2015. Na época, ele participou de "Malhação: Seu Lugar no Mundo". Ao longo dos anos, acumulou papeis de destaque em novelas como "Rock Story", "O Tempo Não Para" e o recente sucesso "Todas as Flores".

A mudança no modelo de contrato sinaliza uma nova fase na carreira de Nicolas Prattes, dando maior flexibilidade para que o artista aproveite novas oportunidades. Porém, a saída do ator do quadro fixo da Globo não significa o fim de sua parceria com a emissora. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a nova fase do famoso.

“Vai as custas da Sabrina, igual o ex dela (risos)”, brincou uma seguidora. “Um dos melhores atores da geração dele”, elogiou outro. “Povo invejoso quanto comentário desnecessário”, apontou um terceiro. “Já deve ter outro trabalho em vista”, ponderou mais um.