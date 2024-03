Boninho fala sobre bronca nos participantes - Reprodução/Instagram/Globo

Boninho fala sobre bronca nos participantesReprodução/Instagram/Globo

Publicado 06/03/2024 08:46



O Boninho compartilhou um momento inusitado envolvendo Yasmin Brunet. O diretor do Big Brother Brasil revelou que a modelo foi ao confessionário, cumprindo uma promessa que havia feito caso o Davi permanecesse no reality show. No entanto, segundo ele, a influenciadora surpreendeu a todos com seu pedido por mais cigarros.

Nas redes sociais, internautas também entraram na brincadeira: “Tudo não passa de um jogo e os amargos aqui de fora se matando dia após dia”, apontou uma. “Ainda tem gente que admira essa palhaça”, criticou outra. “Até Boninho não tá aguentando”, escreveu uma terceira.



Indicando como estaria tenso o clima no Big Brother, o diretor declarou: "Yasmin prometeu e fez o que ela falou, ‘se o Davi ficar, eu vou pro confessionário’ e foi. Acionamos a psicóloga, acionamos a direção, eu me acionei”, brincou ele, dando ênfase na correria da produção para atender a modelo.



“Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração e ela falou: ‘Meu cigarro acabou, dá pra mandar mais cigarro?’”, revelou ele, surpreendendo o público pelo pedido simples, porém inusitado, da sister. “Leva um maço inteiro”, brincou o diretor.