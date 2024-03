Após saída do BBB, Rodriguinho reúne ex e atual em encontro familiar - Foto: Reprodução

Rodriguinho, que recentemente deixou o BBB 24, surpreendeu a web ao reunir sua atual esposa, Bruna Amaral, e a ex-mulher Thais Gattolin em um encontro. Na noite dessa terça-feira (5), o músico aproveitou para celebrar um momento em família após deixar o reality show.

Thais Gattolin foi casada com Rodriguinho de 2003 a 2009, período no qual tiveram dois filhos: Rodrigo Junior, de 20 anos, que também é um cantor conhecido, e Vitória, de 16 anos. Apesar do fim do casamento, o cantor e sua ex-esposa mantêm uma relação amigável em prol da família.

Com uma carreira consolidada desde a década de 1990, Thais Gattolin é uma figura conhecida, tendo participado de concursos como o de Nova Loira do Tchan, além de integrar o time de dançarinas do grupo Axé Blond. Sua presença no encontro mostra o respeito e a união da família mesmo após separações.

Rodriguinho também é pai de Gaab, fruto de seu relacionamento anterior com Sabryna Brisola, e de Aretha e Jaden Fernando, nascidos de seu casamento com Natália Damasceno.