Caso Choquei: Mesmo com descoberta da polícia, a família pode ser indenizada? - Foto: Reprodução

Caso Choquei: Mesmo com descoberta da polícia, a família pode ser indenizada? Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2024 15:13

O caso envolvendo as mensagens falsas propagadas por páginas de fofoca, como a Choquei, retornou a mídia com a descoberta da Polícia Civil. Conforme conclusão do inquérito que investigava a morte de Jéssica Canedo, foi comprovado que a jovem fabricou as próprias conversas falsas com Whindersson Nunes. Porém, resta saber se a família será indenizada devido à repercussão.

O advogado Roberto Nassif revelou que, infelizmente, a informação trazida pela Polícia Cível muda o contexto. Assim, tornando a ação indenizatória “mais complexa e nebulosa”, exigindo uma análise mais aprofundada e a depender da decisão e entendimento do Juiz.

“No meu entendimento a CHOQUEI e outras páginas de fofoca ainda podem e devem ser processadas pela família da Jéssica”, afirmou o profissional. Ele recorda que a jovem enviou as conversas falsas de perfis fakes e “as páginas, sem qualquer cuidado e conferências, divulgaram as mensagens que tomaram proporções assustadoras”, disparou ele.

Além disso, o advogado ressaltou que a Jessica e sua mãe informaram a falsidade das conversas e solicitaram que fosse interrompida a propagação. “Mas as páginas optaram por manter as mensagens falsas publicadas e seus donos e sócios ainda zombaram dos pronunciamentos”, declarou.

Diante desse contexto, o profissional ressalta a possibilidade de responsabilização das páginas. “Considerando, assim, o falecimento da jovem e que esse fato foi desencadeado pela divulgação indevida das mensagens falsas da choquei e outras páginas”, detalhou o advogado Roberto Nassif.