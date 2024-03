Xuxa Meneghel no documentário "Sullivan e Massadas: retratos e canções" - Reprodução/Globoplay

Publicado 06/03/2024 16:49

Xuxa Meneghel não segurou o choro ao recordar seu último contato com o ex-namorado Ayrton Senna, que morreu durante uma corrida no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, em 1994. Os dois viveram um relacionamento entre 1988 e 1990.

No documentário "Sullivan e Massadas: retratos e canções", produção original do Globoplay, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que pediu para o piloto não participar da corrida durante uma ligação.

"Temos histórias boas e ruins. Isso do Ayrton, muita gente não sabe. Mas nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tinha saído a revista CARAS, na época. Sullivan mostrou e disse: 'Você viu que o Senna mandou um recado [na revista] para você?'. A Marlene [Mattos] disse também: 'A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem'. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele", iniciou ela.

Michael Sullivan também deu detalhes da última conversa de Xuxa e Senna pelo telefone. "Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. Xuxa, você disse: 'Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade", disse ele.

Emocionada, Xuxa revelou que planejava encontrar o piloto após a corrida na Itália. "Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente", relembrou a mãe de Sasha Meneghel.