Cachê baixo de Paquitas para estrelar documentário na Globo gera polêmicaFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 07/03/2024 09:09 | Atualizado 07/03/2024 09:12

Após o sucesso do documentário sobre Xuxa, a GloboPlay decidiu contar a história das Paquitas e convidou integrantes do grupo para participar. No entanto, uma delas teria recusado o convite, gerando curiosidade sobre os motivos por trás da decisão.



A coluna descobriu com exclusividade que um dos principais obstáculos seria o valor do cachê oferecido, que, segundo relatos de amigos próximos, seria de apenas R$10 mil. Essa quantia baixa foi apontada como uma das razões pelas quais Andréa Sorvetão teria se sentido desrespeitada e optado por não participar do projeto.



A Globo começou a divulgar o documentário em outubro, esperando repetir o sucesso da produção sobre Xuxa. Porém, o suposto valor oferecido às assistentes de palco causou controvérsia.



Sorvetão, uma das mais conhecidas do grupo, além de recusar o convite, estaria cogitando produzir um próprio material sobre sua carreira.



A coluna entrou em contato com a famosa através de seu esposo Conrado, que não quis se pronunciar sobre o assunto.



Vale destacar que, recentemente, Xuxa Meneghel revelou ter ficado perturbada com as revelações feitas por ex-Paquitas sobre o tratamento que recebiam. Embora elas já tivessem relatado tudo no livro "Sonhos de Paquitas — Nos bastidores do Xou", escrito por João Henrique Schiller em 1996.