Depois de um período de destaque na televisão e no entretenimento, a ex-atriz da TV Globo, Marcella Maia, enfrentou uma reviravolta inesperada. Conhecida por seu papel como a Morte na novela "Quanto Mais Vida Melhor", a atriz viu sua carreira artística regredir, levando-a de volta a prostituição.



Em entrevista para a colunista Mariana Morais, Marcella revelou que tudo começou em 2023 com uma suposta sabotagem. “Eu vinha de anos incríveis na minha carreira [...] mas de repente, percebi uma mudança inexplicável. Entendi que havia interesses em me silenciar", contou. Inicialmente, ela teria sido retirada de um filme de uma influencer brasileira devido aos seus posicionamentos nas redes sociais.



“Foi como se fosse um movimento coordenado para fechar portas e usar argumentos sorrateiros para mascarar a perseguição que sofria”, desabafou “Eu estava vivendo um pesadelo [...] Fui vítima de golpes por pessoas do meio, perdi parte do meu patrimônio”, declarou a atriz e modelo internacional.



Além dos desafios na carreira, Marcella Maia enfrentou violência doméstica e abandono por parte de seu ex-parceiro de dez anos. “Fui deixada nas ruas de Milão, meus pertences foram jogados em um saco de lixo, e me vi sem ter onde morar ou o que comer [...] “Nesse momento de vulnerabilidade que a prostituição se tornou um refúgio para mim”, confessou.



“Encontrei uma maneira de reconstruir minha confiança e garantir minha estabilidade financeira”, afirmou. “Meu compromisso agora é me estabelecer financeiramente e construir uma base sólida para minha vida. [...] Aprendi que não posso mais me entregar sem reciprocidade, pois sei o quanto sou valiosa e mereço ser valorizada”, encerrou a modelo.