Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 11:59

O advogado ngelo Carbone, que representa a mãe da suposta filha de Neymar, Gabriella Gáspár, entrou com uma ação no Ministério Público de São Paulo para averiguação de paternidade, até aí não é novidade para ninguém, já que o caso ganhou os noticiários de todo o país.



Porém a coluna descobriu que o atleta pode responder criminalmente por falsidade ideológica.



Isso porque a defesa da ex-modelo húngara tem tentado de todas as formas mas sem sucesso, notificar o jogador para que seja realizado o teste de paternidade.



De acordo com Carbone, Neymar tem endereços em São Paulo, na França e na Árabia Saudita. No entanto, quando o delegado ou juiz manda intimações para o endereço do jogador, ele se esconde da citação para evitar ter que realizar o teste de DNA.



"Declinar endereço falso ou ideologicamente falso, para impedir de ser localizado, citado ou intimado,informar falsamente ao Correio ou determinar a terceiro que o faça que não mais reside ou mantém residência em local que mora no Brasil, é crime e deve ser apurado, processado e responda", diz o advogado na ação obtida pela coluna.



Segundo fontes, a menina está passando necessidades. “O Neymar, quando ele quer, ele toma conhecimento dos fatos [...] Ela quer o pai dela, ela tem medo de ser sequestrada. E ele vai levar a vida inteira para ser achado? É a causa do [suposto] inquérito que pegou, pelo visto”, revelou.



Entenda o caso



Gabriella Gaspar está tentando provar na Justiça que Neymar é o pai de sua filha, a pequena Jazmin Zoé, de 10 anos. Ela teria conhecido o atleta na Bolívia, durante um jogo da Seleção Brasileira no país.



Segundo o advogado, Gabriella fez diversas tentativas de contato com Neymar desde que descobriu a gestação e não obteve retorno.



As duas vivem na Hungria e Gabriella trabalha atualmente como estoquista em Budapeste.



Na ação movida na Vara da Família do Foro Central Cível de São Paulo, Gabriela pede um teste de DNA e uma pensão equivalente a 30 mil euros mensais (cerca de R$ 160 mil). O valor leva em consideração o período em que a húngara arcou com todos os gastos da herdeira.