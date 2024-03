Daniel Erthal perde kombi que ganhou para vender bebidas após denúncia - Foto: Reprodução

Publicado 07/03/2024 12:34

O artista Daniel Erthal, conhecido por seu trabalho na televisão, revelou em suas redes sociais a perda da kombi que havia ganhado de presente dos fãs. O veículo foi destinado a ele para ser utilizado em um projeto de vendas de bebidas. A situação complicada se deu após uma denúncia e descoberta de dívidas.



Daniel compartilhou que a kombi foi denunciada após ele permitir que um morador de rua dormisse dentro do veículo. O caso aconteceu enquanto estava filmando um longa-metragem em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Porém, graças ao ocorrido, ele descobriu uma série de problemas relacionados ao veículo.



Após “esmiuçar com o despachante”, o famoso ca kombi possuía cerca de R$ 50 mil em débitos, principalmente relacionados a uma mercearia. “Infelizmente eu perdi a kombi hoje. A pessoa que me ajudou, o Tiago, não sabia dos débitos que tinham nessa kombi, tem dívida ativa”, revelou ele.



Assim, seu plano de viajar pelo Brasil foi adiado com essa notícia. “Era um projeto muito palpável. Agora sem a kombi, fica tudo mais distante [...]“Ficam as memórias. É triste, mas bola pra frente. Vamos ser felizer com o que a gente tem hoje”, afirmou. O ator vende bebidas como ambulante na “Ilha da Sede”, projeto criado em 2023.





Para quem não lembra, o artista estreou na TV ainda em 2004, na novela Da Cor do Pecado. Além disso, participou de “Belíssima”, “Eterna Magia”, Bela, a Feia, Rebeldes, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story, Jezabel e Cara e Coragem.