Fã de Débora Falabella é presa por perseguir a atriz - João Miguel Júnior/TV Globo

Publicado 07/03/2024 15:21 | Atualizado 07/03/2024 15:26

Acusada de perseguir Débora Falabella por quase 10 anos, uma fã da atriz foi presa no dia 29 de fevereiro pela polícia de Pernambuco. A artista, que esteve na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, registrou um boletim de ocorrência em junho de 2022.

De acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, a mulher, que não teve sua identidade revelada, estava internada em uma clínica psiquiátrica. O advogado da fã, Luciano Cavalcanti, declarou à Justiça que a cliente é "portadora de distúrbios de origem psíquica, tendo começado a ter crises em 2013, sendo inclusive aposentada por invalidez pelo INSS".

Ainda segundo o colunista, a defesa da acusada entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça de São Paulo. Ela foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.

"Ela viajava para ver suas peças e sentiu uma necessidade de se aproximar da Débora Falabella. Prender uma pessoa internada para tratamento psiquiátrico, direcionando-a para uma unidade prisional, chega a ser desumano", informou Cavalcanti no pedido.

"Esclarece a vítima que há muitos anos a fã a persegue, enviando cartas com conteúdo estranho e ultimamente a perturba em seu local de trabalho, qual seja, teatro e afins sempre com escândalos e tentando aproximação a todo custo", diz o boletim de ocorrência registrado por Falabella.