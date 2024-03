Davi causa polêmica na web ao falar sobre Juliette no BBB - Reprodução/Globo/Instagram

Davi causa polêmica na web ao falar sobre Juliette no BBB Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 07/03/2024 16:47 | Atualizado 07/03/2024 16:52

Davi movimentou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (7) após declarar que não conhece muito bem Juliette, vencedora do BBB 21. Em conversa com Isabelle, o brother se referiu a cantora como "Juliene".

"Estava conversando com as meninas que estão no monstro. Estávamos fazendo a comparação. Elas falaram que tinha uma participante que ganhou o BBB 21, a Juliene", iniciou Davi.

Em seguida, ele foi interrompido pela aliada. "Juliette?", questionou. "Juliette, essa daí. Falavam que ela não ganhava nenhuma prova, e ganhou a última e ganhou o programa", prosseguiu o baiano.

A declaração de Davi dividiu opiniões nas redes sociais: “Se conhecessem a realidade de Davi em Salvador, vocês entenderiam porque ele talvez não conheça esses famosos”, defendeu um. “Davi devia trocar medicina por atuação”, declarou outro. "Como que ele não conhece a maior vencedora desse programa? Já tá forçando", acrescentou um terceiro.