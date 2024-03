Claudia Leitte comemora 17 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 18:52 | Atualizado 07/03/2024 19:28

Claudia Leitte usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para contar que comprou um bolo para comemorar uma data especial: os 17 anos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira.



A artista abriu uma galeria de fotos em seu perfil, mostrando registros do momento em que os dois trocaram alianças, e celebrou a união. "Nesse momento, meu marido tá arrumando as paradas pra fazer a dança do acasalamento mais tarde. Passarinho fofo", iniciou na legenda.



"Há 17 anos, Zizi- minha produtora-amiga-irmã- fez um tal de 'banho de lua' em mim. Fiquei toda empolada no dia do meu casamento", relatou. "Um primo meu, pequeno, sentou na cauda do meu vestido e não queria sair nem por decreto. Ele cresceu e eu ainda penso em dar-lhe um cascudinho de leve".



"Tem uma parte da festa que eu só sei o que aconteceu porque temos um vídeo estranho e um álbum de fotos. 10 anos depois, a gente celebrou a renovação dos votos. Eu dancei muito e também tive amnésia do meio pro final", contou Claudia. "Hoje, sentadinha aqui, olhando nossos 3 filhos, rindo de mim mesma porque usei os pratos que só saem do armário no Natal, mas preparei uma comida horrível e, ao menos, arrasei na sobremesa, sou a mulher mais feliz do planeta e vou correr pra me depilar… espero não ficar com alergia… ai, meu Deus! Por que eu não amadureci depois de tanto tempo?".



"Te amo, amor da minha vida! Que Deus continue nos abençoando! Ps. Eu sou a mulher mais maravilhosa com quem você poderia se casar, eu sei! Ps2. Parabéns por me ter! (Considere cacofonias juvenis)", brincou.



"PS3. Quero os próximos 70 anos com você! Bora malhar e melhorar a qualidade da comida, né? PS4. Você é um maridão muito maravilhoso! Ps5. Escondi dos meninos os controles do PS5, mas, hoje vou liberar o entretenimento deles com certeza! Agora, deixa eu provar que sou bem grandinha e dar honra Aquele que é digno de toda Glória: Obrigada, Jesus, por ser nossa rocha!", completou.