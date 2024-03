Sol Vega participou do BBB 4 - Reprodução/Globo

Publicado 08/03/2024 08:00

Este colunista descobriu que uma das participantes mais lembradas da história do Big Brother Brasil está processando a TV Globo e pede na Justiça uma indenização milionária.

A atriz e empresária Solange Vega, de 45 anos, participou da quarta edição do reality show e protagonizou um dos momentos mais marcantes do programa. Ela virou meme ao cantar do seu "jeitinho" os versos do clássico “We Are The World” durante a Prova do Líder do BBB 4.

Amigos da coluna revelaram com exclusividade que Sol está processando a emissora por uso de imagem e danos morais. A ex-sister pede como indenização o prêmio do campeão do BBB, R$ 1,5 milhão.

O momento em que ela cantou sua versão de "We Are The World”, que ficou conhecido como "Iarnuou", é tão popular e querida pelos fãs da atração que inspirou uma dinâmica do programa em 2020.

Na 20ª edição do reality show, Thelma e Flay foram escolhidas para o castigo do monstro e se fantasiaram de Sol dentro da gaiola. Toda vez que os versos “iarnuou, iarni silver" tocassem, os escolhidos pelo Anjo tinham que ir para o jardim cantar a música.

Além disso, a imagem de Sol é tão icônica que ela se tornou figurinha carimbada todos os anos no “Esquenta BBB”, chamada para promover o programa nos canais da emissora.



Após sua passagem pelo BBB, Sol investiu na carreira de atriz, estrelou filmes independentes e chegou a participar de uma série da Globo em 2016: "Supermax", que contou com Cleo Pires, Mariana Ximenes e Pedro Bial no elenco.

A coluna Daniel Nascimento procurou a assessoria de Sol Vega, que não se pronunciou até o fechamento desta nota.