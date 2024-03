Poliana Rocha exibe procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 20:35

Poliana Rocha, casada com o cantor Leonardo, usou as redes sociais para contar que realizou um procedimento estético no rosto. A influenciadora colocou fios para levantar partes que a incomodavam: o bigode chinês e a sobrancelha.

A jornalista surgiu nos stories do Instagram após sair da cirurgia com os curativos e tranquilizou os seguidores por estar com o rosto paralisado devido ao efeito da anestesia local.

"Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada. Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos", explicou.

De acordo com Poliana, ela já pode notar o resultado do procedimento. "Já achei o resultado incrível", afirmou. "Já deu uma melhorada no meu bigode chinês que tenho muito acentuado e não faço preenchimento e na minha sobrancelha que tava muito caída, com a cara sempre de cansada. Recomendo para as mulheres da minha idade porque nos sentimos de fato melhores", completou.