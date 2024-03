Madonna - Reprodução / Instagram

Madonna Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 09:14

Tudo indica que os rumores são oficiais: Madonna está confirmada para um show na Praia de Copacabana no dia 4 de maio. Aliás, a diva promete uma apresentação épica que pode se tornar o ponto alto de sua carreira. O evento é fruto de um convite do Itaú Unibanco, com quem a cantora colaborou recentemente.

Embora ainda haja alguns detalhes em discussão, como a hospedagem da artista, as negociações para o espetáculo já estão fechadas. A expectativa é que Madonna fique hospedada no icônico Copacabana Palace durante sua estadia no Rio de Janeiro. O anúncio oficial do show será feito em breve, após especulações que datam desde novembro.

O megashow da famosa na Praia de Copacabana marca não apenas os 40 anos de carreira de Madonna, mas também coincide com o aniversário de 100 anos do Itaú. A apresentação será parte da The Celebration Tour, a 12ª turnê mundial da cantora. Esta será a quarta vez que Madonna se apresentará no Brasil, sendo a primeira em 1993, para um público de 120 mil pessoas no Maracanã.

A presença de Madonna é aguardada com grande expectativa, especialmente considerando que ela é conhecida por evitar grandes festivais de música. Com sua trajetória única, a diva tem poucos registros de apresentações gratuitas, tornando o espetáculo ainda mais extraordinário. Antes de chegar ao Brasil, Madonna passará por países da Europa, EUA e México, encerrando sua turnê no Rio de Janeiro.