Yasmin Brunet critica Nizam - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/03/2024 09:44

Na casa do BBB 24, Yasmin Brunet surpreendeu ao revelar um plano contra seus rivais no jogo. Antecipando-se às próximas semanas, ela faz uma pergunta sobre a dinâmica do jogo. Em seguida, ela revelou sua estratégia de incomodar aqueles com quem não tem afinidade.

Durante a conversa, Yasmin questiona sobre o fechamento do Quarto Magia, indicando seu interesse em permanecer no local. Então Pitel responde: “Pode estar acontecendo uma migração, né? Algumas fadas criaram asas e subiram. Ali vai ser o clã deles”, refletiu ela.

Determinada, Yasmin revela seu plano: “Não vou tirar minhas coisas de lá. E vou perturbar o tempo todo, pra que eles não consigam falar sobre o que eles querem. E, às vezes, ainda vou dormir lá”, declarou a ex-mulher de Gabriel Medina, que pretende incomodar seus rivais.

A atitude de Yasmin é elogiada por Fernanda, que destaca sua evolução no jogo. “Olha aí a nossa estrategista. Pra quem não estava tendo visão de jogo, olha aí, já bolou uma estratégia. Quem te viu, quem te vê! O pessoal fica achando que a gente é cachorro morto, cachorro morto tá vivo. Só está se fingindo de morto”, brincou.