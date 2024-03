Web reage após Arthur Aguiar vestir filho de 'pão': 'Afronta a Mayra' - Foto: Reprodução

Web reage após Arthur Aguiar vestir filho de 'pão': 'Afronta a Mayra' Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 11:02

Abusando da criatividade, Arthur Aguiar deixou os seguidores babando com fotos do primeiro mesversário de seu filho. Com o tema "Padaria do Gabriel", o bebê, fruto da relação com Jheny Santucci, apareceu vestido de "pãozinho". O tema deu o que falar na web, sobrando até para Mayra Cardi, ex-mulher do artista.



A escolha do tema remete ao apelido dado ao ator durante sua participação no "BBB 24". Nas redes sociais, Arthur divulgou uma série de fotos com o herdeiro e brincou sobre a temática na legenda. Apesar da aprovação dos fãs, muitos lembraram do relacionamento conturbado do ator com Mayra Cardi.



“Mas esse tema sem dúvida é uma afronta a Mayra”, alertou uma internauta. “Parece que foi ontem que acompanhava a Mayra defendendo esse menino no BBB”, recordou outra. “A felicidade em ter uma mulher que não te proíbe de comer um pãozinho”, brincou uma terceira. “AGORA ELE PODE COMER PÃO (risos)”, disparou mais uma.



Para quem não sabe, Maíra Cardi, ex-mulher de Arthur Aguiar e Coach de Emagrecimento, estava de olho em tudo que o ex-marido comia durante o BBB 22. Inclusive, a famosa chegou a viralizar nas redes sociais ao reclamar que o ator estava comendo pão e "estragando" a dieta feita antes do confinamento. Assim, ele ganhou o apelido de “pãozinho”.