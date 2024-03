Kardashian se declara 'autossexual' e surpreende fãs, saiba o que é - Foto: Reprodução

Kardashian se declara 'autossexual' e surpreende fãs, saiba o que é Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 12:55

Kourtney Kardashian surpreendeu ao revelar ser 'autossexual' em uma conversa franca com o terapeuta Casey Tanner, fundador do QueerSexTherapy. A declaração veio durante um bate-papo sobre sexualidade e autoconhecimento. Segundo ela, a autossexualidade envolve a excitação gerada pelo próprio erotismo.



Questionada por Casey sobre sua orientação, Kourtney respondeu rapidamente. Você é autossexual?', ele perguntou. "A resposta curta é sim, provavelmente. Na verdade, todos nós somos, pelo menos um pouco", declarou ela de imediato, refletindo mais a fundo sobre o assunto.



“[É] ‘uma característica em que alguém fica excitado ao se envolver em seu próprio erotismo'”, definiu a famosa. “Um excelente exemplo disso são simplesmente as mulheres em geral. [...] Geralmente nos sentimos mais sexuais e excitadas quando nos sentimos sexy. Mas não se trata apenas das mulheres", apontou ela.



Segundo Casey a ‘característica’ pode se manifestar de diversas formas. “A autossexualidade pode ir além do comportamento sexual e incluir sentir saudade ou desejo por si mesmo. Também pode ser a capacidade de se excitar olhando, visualizando, tocando ou [até] cheirando a si mesmo", afirmou o apresentador.



A empresária então mencionou outro exemplo: “Pode significar usar lingerie sexy, mesmo que seu parceiro dificilmente dê uma segunda olhada”, refletiu. "Somos seres sensuais, portanto, depender da nossa própria sensualidade, em vez de depender apenas dos outros para nos excitar, tem um poder profundo", concluiu.