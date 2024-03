Filipe Ret sensualiza com namorada e fãs disparam: 'É nosso também' - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 11:30

O rapper Filipe Ret aproveitou o Dia da Mulher para fazer uma homenagem especial às mulheres em sua vida. Em uma publicação no Instagram, nesta sexta-feira (8), o artista compartilhou uma foto sensual ao lado de sua namorada, Agatha Sá. Porém, enquanto ele expressava seu amor, as fãs tentavam dividir a atenção do famoso.



Na publicação, Ret compartilhou segurando Agatha pelas coxas enquanto trocam um beijo apaixonado. A influencer apoia uma mão sobre o peito do rapper, que está sem camisa, e a outra em volta de seu pescoço, segurando firme. Já na legenda, o cantor abriu o seu coração.



"Nem ouro nem prata fazem o homem mais feliz. Obrigada, mulheres”, começou ele, dando a entender que a felicidade vem delas. “A todas que convivem comigo, em especial à minha mãe maravilhosa e a minha 'muié'", escreveu Ret, encerrando a breve declaração com um emoji de coração azul claro.



A publicação de Filipe Ret recebeu diversos comentários de seguidoress: “Gêmeos não combina com Capricórnio. Saia desse prensado Ret e venha para mim”, brincou uma. “Difícil saber de quem sinto mais inveja”, ponderou outra. “As suas mulheres né porque você é nosso também”, apontou uma terceira. “Só queria ser a marmita”, desejou mais um.