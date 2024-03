Arthur Urach e Andressa Urach - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 14:12 | Atualizado 08/03/2024 14:13

Arthur Urach, filho da influenciadora Andressa Urach, surpreendeu ao revelar que não está mais envolvido nas gravações dos conteúdos adultos da mãe. A decisão veio após uma polêmica em que ele filmou a modelo com três homens na cama. Direto, o famoso também abriu o jogo sobre porque se afastou do ‘ofício’.



Questionado por um seguidor sobre o assunto, Arthur Urach foi direto. “Não tá mais trabalhando com a sua mãe?”, escreveu alguém em uma caixinha de perguntas do Instagram. “Não gente, eu não estou mais”, começou o filho da modelo de plataforma de conteúdo adulto.



Após revelar ter se afastado das gravações, o filho de Andressa Urach fez questão de explicar o motivo: “Porque eu já gravei um total de uns sete meses de ‘negócio’ para ela. Então ela tem mais sete meses para postar e eu cansei de gravar. Eu falei ‘ah, não quero mais gravar’. Aí eu parei” declarou Arthur.



Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o caso. “Vai trabalhar!! Estudar!!! Isso não é futuro para ninguém”, afirmou uma. “Querido! A melhor coisa que você fez. Essa mãe, não respeita nem o filho”, criticou outra. “Modelo? Qual agência? Desfila onde? O nome correto é outro”, ironizou uma terceira. “O seu psicológico deve ser estudado”, apontou mais uma.