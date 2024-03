Key Alves dá close de biquíni e 'lacra': 'Seja a mulher que deseja' - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 14:31

Key Alves encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto em suas redes sociais, nesta sexta-feira (8). Arrasando em clique, em plano Dia Internacional das Mulheres, a famosa desejou que todas ignorem rótulos e padrões. O registro logo foi inundado por elogios a ex-BBB.

Na imagem, a influenciadora digital posou de costas, de biquíni e no mar, destacando seu bumbum e transmitindo uma mensagem reflexiva na legenda. “Sem rótulos, estereótipos, sem padrões, seja a mulher que você deseja ser”, escreveu a atleta de apenas 24 anos.

A foto recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores, que destacaram a beleza e a sensualidade da influenciadora. “Tão sexy”, elogiou uma internauta. “É sobre isso”, concordou outra. “Que que isso, muito gata”, afirmou um terceiro. “Você fica maravilhosa de qualquer forma”, garantiu mais uma.

Além dos elogios, torcedores do São Paulo FC aproveitaram para brincar com os rumores de um possível affair entre Key e o jogador James Rodríguez. Comentários engraçados agradeceram à influenciadora por sua suposta influência na permanência do jogador no clube.