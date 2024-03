Michael Gambon viveu Alvo Dumbledore na franquia Harry Potter - Divulgação/Warner Bros.

Michael Gambon viveu Alvo Dumbledore na franquia Harry PotterDivulgação/Warner Bros.

Publicado 08/03/2024 19:43 | Atualizado 08/03/2024 19:44

O ator Michael Gambon, mundialmente conhecido por interpretar o professor Alvo Dumbledore na franquia "Harry Potter", causou polêmica ao excluir a amante de seu testamento milionário. O ator morreu em setembro do ano passado e deixou herança avaliada em R$ 9,5 milhões.

O documento foi divulgado esta semana e revela que grande parte dos bens foi destinado a Anne, sua esposa, e ao único filho do casal, Fergus. Os dois também foram definidos como executores do testamento.

A decisão de Gambon gerou polêmica por deixar de fora Phillipa Hart, sua amante e mãe de dois de seus filhos, Tom, de 17 anos, e William, de 15. Apesar de Phillipa, que é 25 anos mais nova que o ator, não ter recebido a herança, seus filhos ficarão com R$ 63 mil e troféus deixados pelo pai, referentes ao reconhecimento de sua atuação.

Vale destacar que viveu uma vida dupla com as duas mulheres. Gambon e Phillipa iniciaram o relacionamento extraconjugal após se conhecerem nas filmagens da série “Longitude”, em 2000. Quando Anne descobriu a amante, terminou o relacionamento. Entretanto, eles reataram o casamento pouco depois e o eterno professor Dumbledore passou a se dividir entre as duas companheiras e tinha uma casa com cada.