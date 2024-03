Amanda Kimberly é suposta mãe de filha de Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 17:40 | Atualizado 08/03/2024 17:40

No Dia Internacional da Mulher, Amanda Kimberlly, suposta mãe de filho do Neymar , revelou o sexo do bebê. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (8), a modelo revelou que está à espera de uma menina.

No vídeo, Amanda aparece fazendo carinho na barriga e escreveu: "My girl" (minha menina, em tradução para o português). Confira abaixo:

Postagem de Amanda Kimberlly Reprodução/Instagram

Em janeiro, Leo Dias afirmou que Neymar será pai pela terceira vez. De acordo com informações do jornalista, a mãe é a modelo e os dois estão esperando o nascimento do bebê para realizar o teste de DNA.

Vale lembrar que o jogador de futebol já é pai de Mavie, de 5 meses, fruto do seu antigo relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, e Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas. Atualmente, a ex-modelo Gabriella Gaspar está tentando provar na Justiça que Neymar é o pai de sua filha , a pequena Jazmin Zoé, de 10 anos.