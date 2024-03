Maria Cândida faz desabafo no Dia da Mulher - Reprodução/Instagram

Maria Cândida faz desabafo no Dia da MulherReprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 21:56 | Atualizado 08/03/2024 21:59

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), a jornalista Maria Cândida revelou que já foi demitida de um emprego após denunciar assédio. Em publicação, a apresentadora desabafou sobre os abusos que enfrentou ao longo de sua carreira.



Aos 52 anos, Maria publicou uma foto nua em seu perfil no Instagram e fez uma reflexão sobre a importância da data e a luta contra o machismo. “Nua, livre, abusada. Nunca +. Liberdade é o valor mais importante da minha vida. Não existe possibilidade de me convencerem [sim, fui convencida no passado], de que meu tempo já tinha passado. Homens de diferentes universos me interceptaram”, escreveu na legenda. "No trabalho: em uma empresa, fui mandada embora e nem preciso explicar, vocês já sabem... em outra, me tiraram da reportagem... em outra, tentaram subornar meu cinegrafista com uma caixa de uísque para que ele não me apoiasse".

Em seguida, Maria citou casos de assédio e abuso que sofreu ao longo da carreira. “No início de carreira, vários pegavam na minha bochecha como ‘professores’ e falavam: 'Você dará uma ótima apresentadora… tão linda!'. Boneca e burra. Alguns jogaram fitas de reportagem minhas no chão, na redação, e diziam que meu trabalho estava uma merda. Depois me convidavam para jantar para me ‘ensinarem’. Eu me esquivava, ia para o banheiro e chorava. Segurava, recompunha e seguia”, relatou.

"Em 30 anos de jornalismo, persistência e raiva (preciso ser honesta)… chego aqui orgulhosa de seguir bravamente e me tornar a profissional e a mulher que me tornei aos 52 anos. O que passei? Abuso moral, psicológico e até patrimonial. História de muitas de vocês aqui", desabafou.

"Hoje, mais um Dia Internacional da Mulher. Continuo e continuarei falando. Nunca vou parar. Pago minhas contas. Me reinventei profissionalmente e a internet me trouxe a possibilidade de ser livre. O dinheiro não vem mais de um lugar só. Aprendi a ser empreendedora do meu próprio negócio. E sei que ainda vem muito mais", prosseguiu a repórter do "É De Casa", da TV Globo.

"A força dentro de mim vem de convicção e também da revolta. Muitas mulheres caíram nesses abusos comuns no passado. Vítimas do machismo, que mata. Estamos nos superando, criando redes de apoio, capacitação e aprendizado. Estamos contratando outras mulheres. Enfim, parabéns Mulherada, Lobas, cheia de orgulho de todas nós", completou.