Igor Rickli atualiza estado de saúde do filho, Antonio CarameloReprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 20:48

O ator mirim Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, realizou uma bateria de exames nesta sexta-feira (8) e foi diagnosticado com dengue.

Nos stories do Instagram, o artista atualizou o público sobre o estado de saúde do menino de nove anos. "Era dengue... Não apareceu no primeiro exame, mas como ele não melhorou, fizemos novamente e confirmou", explicou Igor. "Mas está sem febre nenhuma. O pior já passou... Repouso e muita hidratação agora", acrescentou o artista, mostrando o filho no colo.

Pouco depois, Igor falou sobre a recuperação do herdeiro. “Antoninho está legal, graças a Deus. Filho no hospital não é de Deus, não, né gente, vamos combinar. Coisa de louco, o hospital lotado, cheio de casos de dengue, triste. O Antonio está bem, está medicado, está tudo certinho, vamos fazer acompanhamento”, completou.

O pequeno Antonio está no elenco da novela "Família É Tudo", da TV Globo, interpretando Pudim, um dos filhos de Tom (Renato Góes) e Paulina (Lucy Ramos).