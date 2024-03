Tiago Abravanel expõe relação distante com Silvio Santos: 'Infelizmente' - Foto: Reprodução

Tiago Abravanel expõe relação distante com Silvio Santos: 'Infelizmente' Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 11:00

Tiago Abravanel abriu o jogo sobre sua relação com o avô famoso, Silvio Santos. Em uma entrevista franca para o podcast "Cara a Cara", o famoso revelou que a proximidade entre os dois não é tão forte. Porém, os motivos não estão relacionados ao que muitos imaginam.



O ator descreveu como suas ações eram moldadas pelo que a família poderia pensar e reconheceu que isso o afastou de viver como gostaria. “Hoje eu entendo que o meu núcleo familiar é minha mãe, minhas irmãs, meu marido, amigos próximos”, detalhou o artista.



“São as pessoas que me conhecem em todos os buracos, eles estão próximos de mim e trocam comigo”, explicou. “Infelizmente, a gente [família Abravanel] não tem uma super proximidade por inúmeras circunstâncias que não têm a ver com o fato de eu ser gay. Não tem a ver com isso”, garantiu Tiago, negando boatos.



“O povo gosta de falar mal, e falam assim ‘nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses’. [...] A nossa proximidade não é tanta a ponto de eu saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta em mim”, concluiu o ator, dando a entender que realmente não sabe o que passa pela cabeça do avô.