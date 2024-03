Ex-ator da Globo, de 'Malhação 2004', expõe vida e carreira nos EUA - Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 13:32 | Atualizado 09/03/2024 13:45

O ator Guilherme Berenguer, conhecido por viver o galã Gustavo na edição de “Malhação” de 2004, anda sumido da TV. Porém, nessa sexta-feira (8), o famoso deu as caras em uma entrevista com o G-Show. Na ocasião, ele detalhou como anda sua vida Estados Unidos e refletiu sobre o tempo longe das telinhas.



O ator revelou que desde a infância nutria o desejo de morar no exterior, mesmo antes de iniciar sua carreira artística. “Aos 12 anos, jogava videogame e pensava que precisava aprender inglês para entender o que estava escrito ali”, começou. “Fui trabalhar [...] num curso de inglês para ter a oportunidade de aprender”, contou.



“[Com o] primeiro dinheiro que juntei, viajei a turismo para cá [Estados Unidos]”, revelou o intérprete de Gustavo, par romântico de Letícia, vivida por Juliana Didone. O famoso, que foi encontrado no lançamento do longa “Dois é Demais em Orlando” nos parques da Universal na Flórida, também refletiu sobre o tempo longe da TV.



“Você vê um filme bem-feito como esse e claro que bate uma vontade, uma saudade”, confessou. Mas [...] queria independência, empreender. Fui muito feliz como ator, minha arte tem um lugar especial dentro de mim, mas agora concentro minha energia na família e nos meus negócios”, afirmou Guilherme.