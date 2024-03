Graciele Lacerda - Reprodução

Graciele LacerdaReprodução

Publicado 09/03/2024 11:33 | Atualizado 09/03/2024 11:45

Graciele Lacerda quebrou o silêncio e expôs detalhes sobre a descoberta da identidade por trás do perfil falso de Priscilla Dantas. A influenciadora afirmou que a pessoa responsável pelo é uma brasileira. Porém, a suspeita não vive no país de origem e teria arquitetado tudo da Europa.



A mulher de Zezé ressaltou que tudo está sendo resolvido e não pretende se calar. “Eu sou uma pessoa de paz, tranquila, mas tudo tem limite. E eu cheguei no limite com essas coisas. E descobriram quem está por trás do perfil, e nesse caso as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil quanto no exterior”, revelou.



Indignada, Graciele explicou que o ‘circo’ teria sido armado do continente Europeu: “Sim gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira mas não mora no Brasil. O celular, no caso, a conexão que faz as postagens é um VPN da Europa para tentar se esconder”, afirmou ela.



“Eu resolvi me mexer, chega de deixar as pessoas falarem o que querem sem se preocuparem minimamente com a verdade. Chega de ser caluniada, difamada como se eu não fosse um ser humano e, antes que falem besteiras, eu não estou calando as pessoas. [...] A justiça investiga e cumpre com o papel dela”, concluiu a famosa.

Nas redes sociais o assunto repercutiu e os internautas também não se calaram: "Nem Netflix consegue uma história com um roteiro cabuloso desses", garantiu uma. "Tá bom linda, qualquer coisa vai nos avisando tá?", ironizou outra. "Sem maquiagem e roupa branca é de lei", apontou uma terceira. "Gente, parece roteiro de novela mexicana", declarou a página Circo da Mídia.