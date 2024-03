Jaquelline e Lucas Souza - Reprodução do Instagram

Publicado 10/03/2024 14:24 | Atualizado 10/03/2024 14:35

A campeã da décima quinta temporada de do reality A Fazenda, da Record TV, Jaquelline Grohalski, anunciou na tarde deste domingo (10), o fim de seu namoro com o também participante do reality rural, Lucas Souza.



Não demorou muito para os fãs do ex-casal de manifestarem e darem suas opiniões sobre o termino.

"Durou foi muito Jaque, livramento pra você minha diva! Fique bem", comentou o primeiro seguidor. "Isso já era esperado né? Lucas nunca gostou de você, só te usou, assim como fez com a Jojo. Falta de aviso não foi", criticou a segunda relembrando o ex relacionamento de Lucas com Jojo Todynho. "Amo a Jaque. "Tudo certo, minha querida. Relacionamentos são assim, uns dão certo, outros não. Importante é ter vivido todas as fases e ter sido feliz. Sucesso para ti", desejou o terceiro.

Os comentários foram feitos no X (antigo Twitter), na postagem em que Jaqueline escreveu um texto para comunicar a seus fãs.



"Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era.

Esse sentimento com os dias virou AMOR e ainda é AMOR. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade.

É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vcs que Eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados.

Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor. Amooo vcs", escreveu.