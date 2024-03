Larissa Manoela surpreende web e anuncia ?nova baby Frambach?, entenda - Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 15:51 | Atualizado 09/03/2024 16:00

Larissa Manoela surpreendeu seus fãs ao apresentar “Lana”, a mais nova integrante da sua família ou, mais especificamente, dos Frambach. Em uma série de Stories e com muito bom humor, a atriz revelou seu presente para o sogro: uma Chihuahua. Ela também derreteu a web ao brincar como se falasse pela cachorrinha.



Em seu perfil no Instagram, Larissa revelou ter planejado cuidadosamente a surpresa para o sogro, Paulo Frambach, junto com seu esposo, André Luiz Frambach. Nas imagens, é possível ver a reação emocionada do veterano ao receber Lana, o presente antecipado de aniversário.



“Com vocês LANA, a nova baby Frambach”, anunciou Larissa Manoela em seus Stories do Instagram. “‘Oi família! Minha cunhadinha ficou tirando um milhão de fotos comigo’", brincou a atriz, como se falasse pela nova cachorrinha do seu sogro. A famosa também fez questão de mostrar a reação do veterano.



Aparentemente ansiosa para surpreender o sogro, Lari escondeu a pequena Lana em sua blusa de frio e começou seu discurso para o pai do seu marido: “A [notícia] ruim é que eu não vou poder estar no seu aniversário, no dia 13 de dezembro. Mas a boa é que seu presente chegou adiantado”, contou ela, exibindo a cachorrinha.



A artista ainda revelou ter confundido o aniversário do sogro, que é dia 13 de abril, devido ao seu nervosismo no momento. Além disso, ela contou uma curiosidade fofa: “Fato curioso e super especial: LANA nasceu no dia 17 de dezembro de 2023, no dia do meu casamento com o André Luiz Frambach”, contou a famosa.