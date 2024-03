Amanda Meirelles - Reprodução Instagram

Publicado 11/03/2024 09:03

Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, abriu o coração sobre os ataques que vem sofrendo desde sua participação no programa. A médica revelou estar exausta com tanto ódio e fez um apelo público por respeito em suas redes sociais. Recentemente uma publicidade da influencer teria sido cancelada por críticas dos internautas.



A famosa lamentou as tentativas de invalidar sua trajetória. “Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam a minha história, invalidam minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar”, começou. Apontando que o Dia das Mulheres foi há pouco tempo, ela continua: parece que agora tá liberado voltar a atacar tantas de nós”, afirmou.



Amanda expressou sua frustração com a constante sensação de nunca ser o bastante. “Já parou pra pensar que não importa o que a gente faça, parece que nunca é o suficiente?”, perguntou. “Eu dou ouvido a vozes que me impulsionam [...] Mas eu cansei. Cansei por mim, cansei por tantas outras mulheres que eu conheço que são fodas e têm suas conquistas diminuídas”, desabafou.



“Eu sou merecedora, sim, de todas as minhas conquistas [...] Sou merecedora de fazer publicidade de conteúdo aqui onde eu quiser, entendeu?”, apontou ela após polêmica recente com publi. “Sabe do que mais sou merecedora? De respeito [...] Se você for uma dessas pessoas [haters], eu te convido a refletir aonde tudo isso vai te levar”, pediu a milionária.