Angélica completa 50 anos - Reprodução

Angélica completa 50 anosReprodução

Publicado 11/03/2024 08:19 | Atualizado 11/03/2024 09:20

Angélica pode estar no centro de uma nova polêmica! A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que uma mulher deu entrada num processo contra a famosa. Ela pede uma indenização de quase 60 mil reais, acusa a loira de liderar uma espécie de seita e de persegui-la. Aliás, a ação acompanha um pedido de medida restritiva!



Conforme documento que este colunista teve acesso, a autora do processo, uma advogada, alega que a esposa de Luciano Huck estaria liderando uma espécie de seita religiosa. Assim, onde quer que ela vá, lá estaria ela, tentando convertê-la. Pela descrição, um tanto quanto divertida, se trata de um “jogo espiritual”.



A senhora descreve supostas situações invasivas, alegando que tudo começou no início de 2023. A autora teria sido surpreendida por Angélica em uma cidade da baixada Fluminense com perguntas de cunho religiosos e jogos de religião. “Comecei a ser abordada constantemente por ela e por pessoas que se identificaram como Espíritas Ubamdistas”, revelou o documento.



Vale destacar que essa história, digna de novela da Glória Perez, se baseia apenas nos relatos da senhora. Pois em nenhum momento a autora do processo apresentou nos autos, provas dos supostos delitos cometidos pela apresentadora.



Para por fim as supostas perseguições cometidas pela famosa e seu suposto grupo religioso, a senhora pede a Justiça o afastamento de Angélica e para ser excluída dos supostos “jogos”.



Assim, solicita também a indenização no valor exato de R$ 56.480,00 para compensar a "dor, angústia, humilhação e preocupação" que sofreu.

A audiência de conciliação que pode ser convertida em instrução e julgamento já foi até marcada pela juíza Marcia Paixão Guimaraes Leo e Angélica deverá comparecer à comarca da cidade de Nova Iguaçu – RJ, ainda este mês.