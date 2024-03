Ludmilla compartilha registros no navio Numanice - Reprodução

Ludmilla compartilha registros no navio NumaniceReprodução

Publicado 11/03/2024 09:39 | Atualizado 11/03/2024 09:58

Ludmilla deu o que falar ao levar o seu projeto Numanice para o mar, enfrentando desafios com o mau tempo, mas mantendo a celebração e representatividade. Na última semana, a bordo do cruzeiro, a cantora mostrou que a "preta venceu", orgulhando sua família, comunidade e, claro, seus milhões de fãs.

Iniciando a jornada com seu show, Ludmilla dividiu as músicas em blocos. “Estou muito feliz de estar aqui e de ver pessoas pretas ocupando espaços e se divertindo”, anunciou. Teve até sua esposa Brunna Gonçalves, fazendo sua participação especial em Maldivas, cantando o famoso verso: 'me bate, Ludmilla'.

Porém, logo começaram as adversidades, na segunda noite, com uma tempestade. O adiamento de alguns shows foi necessário e mudança na rota do navio, com apenas Dennis se apresentando. O terceiro dia reservou mais emoções, com todos podendo aproveitar uma tarde de sol em Búzios, Rio de Janeiro, e as apresentações remarcadas de Filipe Ret e Belo, além de participação da funkeira.

Ludmilla surpreendeu ao apresentar um novo show na terceira noite, com músicas diferentes e até mesmo alguns hits de Alcione. O anúncio de sua futura participação no Coachella 2024 e um pedido de casamento marcaram o momento. “Estamos ocupando espaços. Antes, corpos pretos eram comercializados em lugares como esse. Hoje, pretos estão se divertindo aqui”, enfatizou ela.

“Hoje a gente está ocupando um lugar que sempre pôde ocupar, mas que foi negado pra gente e a gente arrombou a porta [...] A gente merece viver coisa boa e é daí pra mais”, afirmou Ludmilla. A festa continuou com Pixote, Gloria Groove e Bárbara Labres na despedida do navio, que teve mais de quatro mil passageiros a bordo.