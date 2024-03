Namorado de Mel Maia compartilha fotos 'turistando' no Rio com a atriz - Foto: Reprodução

Namorado de Mel Maia compartilha fotos 'turistando' no Rio com a atriz Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2024 12:25

João Maria, o namorado da atriz Mel Maia, presenteou os seguidores com um álbum de fotos de sua recente viagem a Cabo Frio, RJ. Os cliques mostram o casal aproveitando momentos especiais em meio às belezas naturais da cidade litorânea. Vale lembrar que a dupla enfrenta um relacionamento à distância.



Durante a estadia, João e Mel exploraram as praias paradisíacas da região, posando para fotos à beira-mar e até desfrutando de um passeio de quadriciclo. A atriz exibiu um biquíni preto e uma saída de praia em forma de vestido, já o boy surgiu de bermuda e camiseta, curtindo cada momento com a amada.



“Visitinha a Cabo Frio”, legendou o par de Mel Maia, sem cerimônias para descrever os dias com a atriz em Cabo Frio. Já a influenciadora também foi direta ao comentar sua visão sobre as férias com o amado: “Bom demais”, declarou a artista na publicação, incluindo emojis apaixonados.



O post recebeu diversos comentários positivos de fãs da atriz e internautas que shippam o casal. “Saudades de ver Mel atuando”, apontou uma seguidora. “Lindos demais”, elogiou outra com um emoji de coração. “São tão fofos”, reparou uma terceira. “Meu casal predileto, lindos”, declarou mais uma.