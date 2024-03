Jojo Todynho explica foto com fuzil após críticas de apologia a armas - Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2024 11:56 | Atualizado 11/03/2024 11:57

Jojo Todynho surgiu em uma nova polêmica e quebrou o silêncio sobre uma foto em que aparece segurando um fuzil durante um curso na Black Force. Em sua declaração nas redes sociais, a cantora e estudante de Direito enfatizou que se trata de um investimento em sua futura carreira como delegada.

A artista explicou que a postagem da foto foi consciente e que está se preparando para atingir seus objetivos. "Sem hipocrisia, eu postei a foto e sabia que ia dar polêmica. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer”, começou ela.

Em seguida, Jojo Todynho explicou o que seria a “preparação” citada. “Se você pega um TAF (Teste de Aptidão Física), não está crua e abobalhada”, afirmou a funkeira. Assim, a famosa deixou claro que participar de cursos e se aprimorar é parte fundamental desse processo.

A cantora também esclareceu sua visão sobre o que constitui apologia à arma de fogo: "Seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito. Um curso é apologia? Vão combater a criminalidade com flores? Não tem nada a ver com política", destacou.