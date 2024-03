Luísa Sonza - Eduardo Martins/Agnews

Luísa SonzaEduardo Martins/Agnews

Publicado 11/03/2024 14:06

Luísa Sonza decidiu responder aos comentários que surgiram após o lançamento da versão em inglês de "Chico". A cantora optou por substituir o nome do ex-namorado na letra, escolhendo a palavra "baby" em seu lugar. Assim, gerando controvérsias entre os fãs, mas a artista esclareceu que a polêmica não é conhecida no exterior.

A cantora explicou que prefere manter uma imagem internacional limpa. "Vocês estão aí falando: 'Luísa, pelo amor de Deus. Você vai lançar 'Chico' em inglês e ninguém sabe da polêmica. [...] Eu estou começando do zero aqui. Entende? Aqui eu sou uma nova mulher. Existe apenas uma garota com uma música romântica", começou.

Além disso, ela solicitou ao seu público que deixem as coisas como estão, sem expor a antiga polêmica no exterior. "E tratem de não contar para os gringos isso, deixa baixo, vamos deixar entre a gente. Apenas uma música de amor, entendeu?", pediu Luísa Sonza.

Em seguida, a famosa explicou outro motivo para ter evitado mencionar o ex-namorado na nova versão da música. "Não vamos dar também mais fama pra gente que não merece, né? Porque agora eu estou nessa, né? Eu fico dando fama pra gente podre", encerrou a artista.

Vale ressaltar que o relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas teve um fim conturbado em 2023, após quatro meses juntos. Apesar disso, a música em homenagem ao influenciador continua sendo um sucesso. Recentemente, o streamer Casimiro, amigo do ex da artista, reagiu à nova versão durante uma live, elogiando o lançamento da cantora.