Maiara e o ex-namorado Matheus Gabriel - Foto: Reprodução

Maiara e o ex-namorado Matheus Gabriel Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2024 14:59

Após anunciar a reconciliação com Matheus Gabriel, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs ao compartilhar declarações de amor nas redes sociais. No entanto, a volta do casal parece ter sido breve, conforme revelações recentes de ambos os famosos.

Conforme relatos, Matheus Gabriel teria sido visto curtindo a noite ao lado de amigos, incluindo uma modelo identificada como Jovanna Lima. A presença da jovem ao lado do cantor levantou suspeitas de um possível envolvimento, especialmente após serem flagrados usando o mesmo boné.

Em um vídeo durante o "rolê", Matheus tentou esconder o rosto com o acessório compartilhado com a modelo. Após a repercussão, o cantor se pronunciou sobre a situação, esclarecendo que não estava envolvido romanticamente com Jovanna Lima. Porém, ainda assim, tudo indica que o seu relacionamento com Maiara chegou ao fim.

Matheus Gabriel revelou que não participaria do navio temático "Maiara e Maraisa em Alto Mar" devido a questões pessoais, voltando a negar qualquer envolvimento com a modelo. Enquanto isso, Maiara anunciou que estava solteira novamente, pegando os seguidores de surpresa com o fim da reconciliação.