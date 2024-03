Chega ao fim o namoro de MC Gui e Georgia Azevedo - Reprodução do Instagram

Chega ao fim o namoro de MC Gui e Georgia AzevedoReprodução do Instagram

Publicado 11/03/2024 14:31

MC Gui surpreendeu os fãs ao reatar o namoro com a influenciadora Georgia Azevedo, conforme publicação recente do famoso. O funkeiro havia anunciado o término do relacionamento recentemente, logo após uma luta contra Nego do Borel, da qual saiu vitorioso. Porém, parece que a dupla resolveu seus problemas.



Quando anunciou o fim do namoro, MC Gui pediu compreensão aos fãs, destacando que a separação foi amigável. "Eu e a Geórgia encerramos nosso ciclo, e venho comunicar a todos que vamos seguir caminhos diferentes, foi algo que conversamos de forma amigável, não houve nem uma briga, nem traição", revelou.



Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou um vídeo recente com o funkeiro, confirmando que eles estão de volta. “O que Deus uniu, ninguém separa!!! O amor venceu, meu gordo. Você é e será pra sempre a minha pessoa! Te amo, bebelu”, declarou a produtora de conteúdo.



Segundo relatos, o casal decidiu se reaproximar nos últimos dias e retomar o relacionamento. Eles têm sido vistos juntos com frequência, inclusive compartilhando momentos nas redes sociais. Georgia Azevedo, de 24 anos, é estudante de administração e também produz conteúdo na web, abordando temas como beleza e fitness.