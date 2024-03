Madonna comete gafe durante show - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 16:05

Madonna se revoltou ao ver um fã que não estava dançando durante seu show da "Celebration Tour" na última sexta-feira (9), em Los Angeles, nos Estados Unidos, e cometeu uma gafe.

A cantora se incomodou ao ver o fã, que ao contrário da multidão, estava curtindo o show sentado. "Ei, você! Sim, você", declarou a artista, apontando na direção do fã. "O que você está fazendo aí? O que está ganhando ficando sentado assim?".

Madonna se dirigiu até a beira do palco para ouvi-lo de perto e descobriu que o homem era cadeirante e pediu desculpas. "Oh, ok. Entendi. Politicamente incorreto. Desculpe por isso. Estou feliz que você esteja aqui", declarou.

Quando a artista retornou ao centro do palco, ela brincou: "Meu Deus". O vídeo viralizou nas redes sociais e já conta com mais de dois milhões de visualizações. Confira: