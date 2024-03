Marina Ruy Barbosa muda o visual - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 16:34

Depois de realizar uma viagem romântica ao arquipélago das Granadinas, no Caribe, Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (11) para revelar aos fãs que mudou o visual.

A atriz, que recentemente estrelou a novela "Fuzuê", da TV Globo, como a vilã Preciosa, surgiu de franja e com os fios mais longos em seu perfil no Instagram.

No entanto, a ruiva não revelou se realmente cortou a franja ou se a mudança se trata apenas de um aplique. Confira abaixo:

No início do mês, Marina abriu uma galeria de fotos das gravações da novela "Fuzuê" para se despedir de sua personagem. "Eu não poderia ter sido mais feliz com Preciosa. A sensação hoje é de que cada segundo de dedicação valeu a pena. Sempre serei grata a toda essa equipe, meus parceiros de cena, os diretores, autores e colaboradores que me entregaram essa personagem que me divertiu e me empolgou tanto. Dar vida e cores pra essa psico-perua foi maravilhoso!", escreveu na legenda.