Guilherme Leicam rebate críticas sobre sua aparênciaDivulgação/Globo/Instagram

Publicado 11/03/2024 17:20

Guilherme Leicam publicou um vídeo nas redes sociais para desabafar após ter sido alvo de críticas e comentários negativos sobre sua aparência.

O ator de 33 anos, que ficou conhecido após participar da "Malhação", relatou que um vídeo seu viralizou no TikTok e recebeu diversos ataques. De acordo com Leicam, grande parte dos comentários falavam sobre seu peso e até que o ator fez uma “demonização facial”.

"O que vocês acham dessas pessoas que estão sempre preparadas pra atacar ou comentar sobre o corpo e aparência das outras? Você é do time que acha isso normal? Já parou pra pensar que ninguém aqui é perfeito?", iniciou no desabafo publicado no Instagram.

"Até onde eu sei todo mundo aqui vai envelhecer, engordar, emagrecer, ficar mais rico ou ficar mais pobre e ninguém tem nada a ver com isso", afirmou. "De verdade, eu acho falta de respeito, vamos tomar um pouco mais de cuidado com os julgamentos. Tenho uma sugestão: vamos deixar essas comparações de lado e olhar para nós mesmos, acordar pra nossa vida e tentar ser o melhor possível a cada dia".

"É normal errar, desde que queira aprender. Agora, ficar julgando o outro só por julgar, só pra machucar, isso é muito desnecessário, agressivo e pequeno. Deus criou o homem pra amar o próximo, e acredito que a internet deva ter sido criada pra gente evoluir e desfrutar de maneira positiva, temos acesso a tanta informação, tanta coisa bacana, não vamos entrar nessa de lançar o ódio no post dos outros, isso acaba ficando cansativo. Que tal sermos mais leves e mais empáticos por aqui?", concluiu.

Guilherme Leicam ficou conhecido por interpretar o motoqueiro Vitor em Malhação, exibida em 2012 pela TV Globo, em que viveu o par romântico de Alice Wegmann. O ator também participou das novelas "Em Família", "Fina Estampa", "Tempo de Amar" e "A Dona do Pedaço".