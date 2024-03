Carlos Alberto de Nóbrega relembra acidente caseiro - Reprodução/YouTube

Publicado 11/03/2024 18:28 | Atualizado 11/03/2024 18:32

Carlos Alberto de Nóbrega participou do programa "Chega Mais", do SBT, e falou sobre ter passado por cirurgias na cabeça após sofrer uma queda em casa, em novembro de 2023. Nesta segunda-feira (11), o apresentador preocupou fãs ao fazer uma previsão sobre seu tempo de vida.

O apresentador, que completará 88 anos na terça-feira (12), afirmou que deve ter apenas "mais dois ou três anos" pela frente. De acordo com o comunicador, ele ainda teme sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), conhecido popularmente como derrame.

"Não tive medo de nada [após sofrer o acidente]. Todos nós vamos morrer um dia", afirmou ele. "Mas tenho medo de ter derrame. É muito pior do que queda. Se tiver alguma outra doença, como a Medicina tá adiantada, vivo mais dois ou três anos. Mas derrame, se a boca entortar, acabou a graça".

Ainda na atração, Carlos Alberto relembrou o momento do acidente. Ele caiu de um degrau na área da piscina de seu sítio, em 11 de novembro. "Na hora em que levei o tombo, a primeira coisa que fiz foi passar a mão nos meus dentes, porque tinha gravação na quarta, e meu filho dentista estava na Europa. Aí pensei: 'se os dentes estão em ordem, vou gravar quarta-feira'", revelou.

Horas depois da queda, o veterano foi levado ao hospital e descobriu que estava com um sangramento na cabeça, entre o crânio e a meninge. "A doutora falou: 'Tá com dois sangramentos'. Aí realmente eu fiquei assustado. [Na hora do acidente] Fiquei atordoado, dei um grito. Fiquei tonto, foi uma pancada",

Por conta disso, Carlos Alberto de Nóbrega precisou realizar dois procedimentos cirúrgicos em dezembro e janeiro para retirar coágulos da cabeça.