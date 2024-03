Após Leidy jogar roupas de Davi na piscina, a namorada dele lamenta - Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 08:48

A discussão entre Davi e Leidy Elin no BBB 24 está dando o que falar dentro e fora do programa da Globo. Isso porque, após a dinâmica do Sincerão, a sister resolveu jogar as roupas do brother na piscina da casa mais vigiada do Brasil. Agora, até a namorada de Davi, Mani Reggo usou as redes sociais para se pronunciar a respeito.

Na madrugada desta terça-feira, 12, Mani, lamentou o que o motorista de aplicativo vem vivendo dentro do confinamento. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma imagem com fundo preto e legendou: "Não existe imagem nem palavra". A empreendedora acompanha toda a trajetória de Davi desde o início do reality show.

Na plataforma X, antigo Twitter, a namorada do brother também se manifestou. Na rede social ela resolveu se ater a palavras, compartilhando sua indignação com a situação. Mani Reggo ressaltou nunca ter imaginado o que o namorado viveria no BBB 24, recordando a felicidade que sentiram quando Davi foi escolhido.

"Que dor. Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora", declarou ela. Para quem não sabe, a primeira reação de Davi após descobrir o que havia acontecido com as suas roupas foi semelhante: lamentar. Assim que soube da ação de Leidy Elin, o motorista de aplicativo caiu no choro.