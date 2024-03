marido pede divórcio durante dinâmica do Big Brother da Colômbia - Reprodução/X

marido pede divórcio durante dinâmica do Big Brother da Colômbia Reprodução/X

Publicado 11/03/2024 21:17 | Atualizado 11/03/2024 21:38

O "La Casa dos Famosos" deu o que falar no Brasil nesta segunda-feira (11). O marido de uma das participantes do reality show da Colômbia, que é da mesma franquia do Big Brother, entrou no confinamento para participar da dinâmica do ‘congelamento’ e anunciou em rede nacional o fim do relacionamento com a esposa.

Após Nataly Umaña se envolver com outro confinado no reality show, Miguel Melfi, a produção decidiu colocar o marido traído para entrar na casa e ficar frente a frente com a companheira. Na dinâmica, os brothers não podem se mexer, ou são eliminados do programa. Neste período, a produção coloca familiares, amigos e até animais para testar o controle dos participantes.

“Estou surpreso que tenha feito isso diante das câmeras, que tenha dito que a nossa relação estava indo mal, isso era algo que você podia ter falado antes ou depois [do programa]", declarou.

"Você não sabe o que eu estou passando", afirmou. "É um ciclo encerrado, e venho a público para toda a Colômbia […] Te desejo felicidade, você vai muito bem aqui”, completou Alejandro.