Joanna e a mulher, Karen Keldani, em shopping no Rio Thiago Martins / Agnews

Publicado 16/02/2025 10:57

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Joanna, de 68 anos, fez uma rara aparição com a mulher, Karen Keldani, de 45, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, neste sábado (15). Juntas há cerca de cinco anos, as duas passearam pelo estabelecimento comercial depois de assistirem ao espetáculo "Não Me Entrego, Não", de Othon Bastos, no Teatro Vanucci.

"Um vídeo pela noite fantástica de ontem. Foi a primeira vez que participei de um show de mpb daquela que pra mim é a cantora mais incrível desse Brasil! Obrigada, Joanna! Você sempre iluminando os meus caminhos", escreveu Karen na legenda.