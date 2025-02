Gato Preto oferece recompensa de R$ 50 mil para localizar envolvidas em briga com Bia Miranda - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2025 18:27

Rio - Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, ofereceu uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecesse informações sobre as mulheres envolvidas em uma confusão com sua namorada, Bia Miranda. A briga ocorreu na madrugada de sexta-feira (14), em frente a uma boate no Rio. Apesar de rapidamente apagar a publicação, suas declarações geraram grande repercussão nas redes sociais.

"Ofereço 50 mil pra quem achar essas minas. Eu quero as duas na minha mão", postou ele no Instagram, exibindo o rosto das duas.



"Alô, meus irmãos, alô, minhas amigas. É 50 mil. Eu quero essas minas na minha mão. Só para não quebrar o meu carro. Sou casado. Nem conheço essas doidas. Vamos ver se elas são doidas mesmo", reforçou Samuel.



Entenda a treta



A influenciadora Bia Miranda se envolveu em uma briga de socos em uma balada. Grávida de uma menina, Bia alega que o desentendimento teve início após duas mulheres supostamente jogarem um objeto no carro de seu namorado, o influenciador Gato Preto. No entanto, as outras envolvidas na confusão negam essa versão dos fatos.



Milena Vick, uma das mulheres que se envolveu na briga, foi à delegacia denunciar Bia Miranda. Segundo Milena, ela e uma amiga estavam apenas encostadas no carro quando foram abordadas pela influenciadora.

"A gente estava apoiada no carro do namorado dela esperando o Uber, ela chegou e começou a gritar: 'O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas vagabundas?'", relatou Milena em um vídeo publicado nas redes sociais.



Durante a briga, Bia teve seu top rasgado e suas joias destruídas. A influenciadora afirmou que um cordão avaliado em mais de R$ 150 mil foi quebrado durante a confusão. "Ela rasgou meu top, acho que eu paguei até peitinho. Já é até uma propaganda para o meu Privacy".



A influenciadora também afirmou que procuraria atendimento médico para garantir o bem-estar de sua bebê. "Vamos para o médico, só para ter certeza que a Maysha está bem, ela e a amiga dela tentaram acertar minha barriga".



Por outro lado, Milena rebateu as alegações, afirmando que Bia estaria mentindo sobre os acontecimentos. "Para de ser doida, mulher, não tinha copo, não tinha nada, você chegou nos xingando e quase matou minha amiga, que está no hospital agora em estado grave".