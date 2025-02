Patrícia Poeta aproveita dia de sol - Reprodução Instagram

Publicado 16/02/2025 15:05 | Atualizado 16/02/2025 15:10

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, aproveitou o dia de sol, neste domingo (16), para colocar o bronzeado em dia. Usando um biquíni com estampa de abacaxi, a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, posou para algumas fotos, publicadas no Instagram, e encantou os internautas. "Domingo", escreveu na legenda.

Seguidores comentaram na postagem da artista. "Isso é uma poesia para os meus olhos", disse um. "Que mulher incrível! Você é muito top", afirmou outro. "Amo e sou fã", declarou. "A mais linda do mundo", comentou mais um fã.

Patrícia tem compartilhado para os seus mais três milhões de seguidores, sua rotina de ensaios para o Carnaval. A apresentadora está prestes a desfilar como musa pela Grande Rio. Ela terá um lugar de destaque na terça-feira da celebração, vindo à frente do primeiro carro alegórico e abrindo o desfile.