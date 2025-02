Shakira - Reprodução / Instagram

Rio - Shakira, de 48 anos, precisou adiar seu show no Peru após ser hospitalizada com um quadro abdominal neste domingo (16). A artista, que recentemente realizou duas apresentações no Brasil, usou as redes sociais para lamentar a situação e tranquilizar os fãs.



A colombiana, tinha um show marcado para esta noite no Estádio Nacional do Peru, em Lima, informou que a apresentação será adiada. "Lamento informar que esta noite fui hospitalizada de forma emergencial por um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos que me atenderam disseram que não tenho condições de fazer show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano", escreveu.



Apesar do contratempo, a cantora afirmou que espera ter alta o mais rápido possível. "Espero que amanhã eu esteja melhor e que me deem alta o quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês. Shakira".



Shakira iniciou sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour na América Latina com duas apresentações no Brasil, passando pelo Estádio Nilton Santos, no Rio, na terça-feira (11), e pelo Estádio Morumbis, em São Paulo, na quinta-feira (13). A artista celebrou o retorno ao país e agradeceu o carinho dos brasileiros. "Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar a turnê! Obrigada por todo o seu amor, carinho e energia em uma noite inesquecível! São Paulo, estão prontos?", declarou após o show na capital fluminense.