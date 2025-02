Maisa - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2025 14:43

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, exibiu o corpo em forma em fotos publicadas no Instagram, neste domingo (16). Nas imagens, a intérprete de Bia em "Garota do Momento" da TV Globo, aparece usando um maiô branco, com recortes, e óculos escuros em um dia de praia no Ceará. "Descalça na Taíba", escreveu ela.

Nos comentários, os admiradores da artista não economizaram nos elogios. "Linda", comentou um internauta. "Perfeição da natureza", comentou outro. "Que corpão", reagiu uma terceira pessoa.