Maisa - Reprodução do Instagram

Maisa Reprodução do Instagram

Publicado 11/02/2025 07:47

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, mostrou aos mais de 48 milhões de seguidores do Instagram alguns registros de um passeio de buggy em Taíba, no Ceará. Nas imagens, a atriz, que dá vida à Bia em "Garota do Momento", da TV Globo, exibe o corpo em forma ao posar de biquíni e uma calça com transparência no momento de diversão.

fotogaleria

"Vrum vrum", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Linda", disse Mari Fernandez. "Gata", afirmou Pietra Quintela. "Uma diva", declarou um admirador de Maisa. "Deusa", disparou outro.

Maisa foi uma das convidadas do casamento de Luma César, filha de César Filho, e Ed Beccle, no Ceará. Para a ocasião, ela apostou em um vestido longo laranja.

Confira: